Başkan Erdoğan Denizli Mitingi’nde konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İnşallah cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki 14 Mayıs'ı silme götüreceksiniz. Vaktimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. 6'lı masa 7'li masa oldu, sonra iki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Bay bay Kemal'i ilan etmeyi başardılar. PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den.

İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok.

Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz.

CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu? Duymadınız... Çünkü bunlarda aile kutsiyeti yok.

ÜÇ MÜJDE

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

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