Esnafın sesi olacağız

İZMİR'DE seçim çalışmalarını hızla sürdüren AK Parti 1. Bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı, dün kent esnafıyla bir araya geldi. Yine birinci bölge adayı olan Ömür Şanlı ile birlikte Minübüsçüler, Lokantacılar, Kahveciler esnaf odaları başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen ve dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Bursalı, dinlediği sorunları tek tek not aldı. Bursalı, "Güler yüzlü esnafımızla 21 yıldır olduğu gibi hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak TBMM'de onların sesi olacağımıza söz verdik" dedi.

"14 MAYIS BİR YOL AYRIMI"

14 Mayıs seçimlerinin bir yol ayrımı olduğunu belirten Bursalı, "Türkiye, güven ve istikrar yolunda ilerlemeye devam edecek. Ülkemizi dış güçler ve terör örgütlerinin desteğiyle başka yollara saptırmak isteyenler cevabı milletimizden alacak. Biz de TBMM'de esnafımızın sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz. Görüyoruz ki, esnafımızın sorunlarının önemli bölümü yerel yönetimlerden kaynaklanıyor. Ancak esnafımız hiç merak etmesin. Biz 2024 yılında yapılacak yerel seçimde de AK Parti olarak İzmir'i özlediği belediyeciliğe kavuşturacağız. 2023'ün ardından 2024 gelecek ve İzmir'in 25 yıllık sorunları AK Parti ile bitecek" diye konuştu.

BURSALI, kendisi de Balkan göçmeni kökenli olan Ömür Şanlı ile birlikte İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Bursalı, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru, emin adımlarla, birlikte yürüyoruz" dedi. Şanlı da Meclis'te Balkan göçmenlerinin temsilcisi olacağını vurguladı.