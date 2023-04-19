TCG Anadolu kuyruğu!

TÜRKİYE'NİN en büyük askeri gemisi TCG Anadolu önceki gün itibariyle ziyarete açıldı. TCG Anadolu'ya gösterilen yoğun ilgi dün de devam etti. Gemiyi görmek için gelenler Sarayburnu Sahili'nde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

DÜNYANIN ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu önceki gün 13.00 itibariyle Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açılmıştı. Önceki gün boyunca gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi dün de devam etti.

SARAYBURNU Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.