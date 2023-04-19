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Haberler Gündem Terörist bası Kalkan da Kılıçdaroglu’na oy istedi

Terörist bası Kalkan da Kılıçdaroglu’na oy istedi

19.4.2023

Gazete

Terörist bası Kalkan da Kılıçdaroglu’na oy istedi

HDP destekli 6'lı koalisyon masası Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak ilan ederken, Kandil'den de bu birliktelikle ilgili peş peşe destek mesajları gelmişti. Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken; terör örgütünün üssü Kandil'den bir destek açıklaması daha geldi.

PKK elebaşılarından Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alarak 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparken; "Temel gündeminiz AK Parti ve MHP'yi yıkmak olsun" ifadeleriyle yol haritası çizdi. PKK tarafından kandırılan kızlara tecavüz skandalları patlak veren elebaşı kadınlardan da oy isterken "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

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