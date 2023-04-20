Başkan Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan forumda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık. İnşallah bir sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi ile mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

HEDEFİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK

Bu kapsamda Mısır'da düzenlenen 27. Birleşmiş Millet İklim Konferansı'nda güncellenmiş ulusal katkı beyanımızı açıkladık. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık.

Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu Meclis'imizden geçirmiş olacağız. 31'inci BM İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız.