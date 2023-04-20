Başkan Erdoğan, Denizli’de CHP liderinin sözlerine sert çıktı: Vaatlerin hep yalan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halkla buluşması çerçevesinde Denizli'ye geldi. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde 29 Ekim Bulvarı'nı dolduran binlerce kişilik kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, alana ulaşmak üzere kullandığı güzergah boyunca vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

'SİYASİ MEVTA OLACAKLAR'

Burada yaptığı konuşmada, "6'lı masa bölücü örgütün siyasi uzantısının katılımıyla 7 oldu" diyen Erdoğan, "Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak. Hayal ve hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı başlığı altında topladık. Seçim beyannamemizle ilk somut adımları sıraladık. 14 Mayıs'ta da bunları sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GEREKEN DERS VERİLECEK'

Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin? Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilir. Bay Bay Kemal bu 300 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Madem getirdin, hadi söyle bakalım yerini, adresini söyle, bilelim. Hayatı bu adamın yalan. Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun. Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. İnşallah 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecek" dedi.Deprem bölgesindeki çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Bayramın ikinci günü ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Bayramın ilk günü İstanbul'da bununla ilgili müjdemiz olacak" dedi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Aile Kalkanı programı ile ailenin tüm bireylerine destek vereceklerinin altını çizen Erdoğan, "İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının emeklilik primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak vereceğiz. İş kurmadan, aile kurmaya kadar gençlerimizin yanından yer alıyoruz" diye konuştu.

OTOYOL MÜJDESİ

Konuşmasında Denizlililere otoyol müjdesi de veren Başkan Erdoğan, "Aydın- Denizli- Antalya otoyolunu seneye bitiyoruz" dedi.