MHP lideri Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’nun ’Alevi’ videosuna tepki: Karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı video açıklamalar siyaset arenasının gündeminde.

'BEN ALEVİYİM SAMİMİ BİR MÜSLÜMANIM'

"Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen CHP liderinin Alevilik konusuna değinerek 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. 'Alevi olmaz' diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?"

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun dini inancını öne sürerek oy istemesi hem siyasi isimlerin hem de seçmenin tepkisini çekti. Sosyal medyada eleştiri paylaşımları peş peşe geldi.

'KARANLIK AĞZI PKK AĞZIDIR'

Son olarak Kılıçdaoğlu'na ateş püsküren MHP lideri Devlet Bahçeli şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır."