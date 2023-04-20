Muhafazakar demokratlar Altı Ok’a mühür basar mı?

Takvim yaprakları Mayıs 2010'u gösteriyordu.

Adı o güne kadar SSK'nın dibe çöküşü ile duyulan eski genel müdür Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a karşı gerçekleşen kaset komplosuyla CHP Genel Başkanlığı'na oturtuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiği 2010 yılından beri 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve iki cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. Anadolu'nun nabzına göre, 14 Mayıs seçimlerini de kaybetmeye doğru giderken siyasi manzaraya daha yakından bakalım.

Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, seçimde Cumhuriyet Halk Partisi listesine sığındılar.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, tek başlarına iktidar rüyaları görüyordu. Memleketi kurtaracaklardı... CHP'yi kurtarmaya soyundular. CHPHDPKK aşkı umurlarında değil.

HAZİN DURUM VE İLKESİZLİK TABLOSU

Peki yavru partiler, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal parti teşkilatlarına ve tabanlarına Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdirme imkanı bulabilirler mi? CHP'nin himmetine muhtaç milli görüşçü, muhafazakar, demokrat, dindar, mütedeyyin, milliyetçi çizgisini temsil iddiasında olan Millet İttifakı'nın yavruları Altı Ok'a mühür vurdurabilirler mi? Bir hazin durum, ibretlik durum ve ilkesizlik tablosu ortada. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Uysal kendilerine umut bağlayan insanlara Altı Ok'a/CHP'ye mühür basacaksınız diyorlar.

SORUNUN KÖKÜ DERİNLERDE

1950 seçimlerinden bu yana tam 73 yıldır CHP'yi tek başına iktidara getirmemiş aziz milletimiz neden şimdi Altı Ok'a mühür vursun?

CHP'nin 73 yıldır tek başına iktidara gelememe sorununun kökü derinlerde. Muhafazakar demokratların hafızasında eski CHP hep oldu ve olmayı sürdürüyor.

Önceki seçimlerde CHP niçin iktidara gelecek düzeyde oy alamadı?

CHP'nin 1938-1950 tarihleri arasında uyguladığı halkla bütünleşmeyen, onların özlemlerini dikkate almayan politikaları hafızalarda duruyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Derin ABD-Avrupa taktikleriyle devirmek isteyen, Erdoğan düşmanlığından başka hedefi olmayan CHP ve yavrularına muhafazakar demokratlar oy verir mi? Altı Ok'a mühür vurur mu?

Muhafazakar demokratların Altı Ok'a mühür basması, CHP'ye koltuk değneği olması mümkün değil. Aziz milletimiz oylarını kullanırken, muhakkak 73 yıldır CHP'ye neden oy vermediğini düşünecektir.

Büyük Türkiye mi, NATO ile çıpalanmış Türkiye mi?

BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ

Yeni dünya düzeni kurulum sürecinde Türkiyemizin önünde küresel ve bölgesel ilişkiler manzumesinde yepyeni fırsat ve değişim pencerelerinin açıldığı bir gerçek. Yeni dünya gelişimini çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı paradigmalarını aziz milletimizin önüne koydu.

2023 yılıyla beraber artık Türkiye'nin Yüzyılı yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesel güç-küresel aktör konumunu tahkim ederken, Avrasya'nın Kalpgahı'nda bağımsız Türkiye yürüyüşüne hız vermektedir.

Nitekim küresel liderlik özellikleriyle Başkan Erdoğan, bugünkü küresel süreç içinde bir taraftan Türk devletler birliği paradigmasını ilmek ilmek örüyor, diğer taraftan Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Boğazlar üzerinde Türkiye'nin jeopolitik kontrolünü güçlendirmeyi ısrarla yürütüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının ortak yol haritasına bakınca bağımsız Türkiye'den vazgeçip ülkemizi NATO'ya ve IMF'ye vagon yapma niyetindeler.

Velev ki iktidar olurlarsa, 7'li yönetim mimarisi ile 'içeride kaos, dış politikada soğuk savaş' tehlikesi ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz.

SONUÇ

14 Mayıs seçimeri sadece bir cumhurbaşkanı seçimi değildir.

Türkiye'nin 20-30 yıllık geleceğine de karar vermektir.

Seçimlerde Başkan Erdoğan'ın temsil ettiği büyük Türkiye stratejisi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun NATO'cu-IMF'ci stratejisi arasında tercih yapılacak.

Aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 14 Mayıs'ta yine yedi düvelin kuşatmasını kıracak.

Başkan Erdoğan kaptanlığındaki milli takımın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa karmasına karşı zafer kazanmasını sağlayacaktır.