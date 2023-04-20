‘Terörle mesafesi olmayana milletimiz prim vermez”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecektir" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı olan Bakan Akar, sahuru mobilya fabrikasında işçilerle yaptı. Burada konuşan Akar, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Türkiye'nin 20 yıl içinde geldiği seviyeye dikkati çeken Akar, çok çalışarak ülkenin ve milletin refah seviyesini daha yukarı taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

'BÜYÜK MESAFE ALDIK'

Akar, Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine engel olmak, yavaşlatmak için her türlü teşebbüste bulunulduğunu, bunlardan birinin de terör olduğunu ifade ederek, "Bu konuda Mehmetçik büyük mesafe aldı. Fakat şimdi bazıları 'Biz terörist elebaşını tahliye edeceğiz', 'teröristlere hak, imkan vereceğiz, bunları affedeceğiz' diyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Onlara arka çıkmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bunlar binlerce şehit vererek teröre karşı sağlanan kazanımları yok etmek istiyorlar. Buna, milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyor, bunun mümkün olmadığını söylüyoruz. Demokrasilerde son kararı millet verir. Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek" dedi.