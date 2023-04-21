AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülenirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı. Saldırının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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