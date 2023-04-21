  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

21.4.2023

Gazete

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülenirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı. Saldırının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA