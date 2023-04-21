Başkan Erdoğan kentsel dönüşümde iki müjdeyi birden açıkladı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasının hayata geçirileceğinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısnı devlet olarak biz karşılayacağız. 120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, İstanbul'da kira yardım tutarının 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ"

"Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.

Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandır Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.

"BİZİ ASIL SEVİNDİREN BU ÜRÜNLERİN GERİSİNDEKİ TEKNOLOJİ BİRİKİMİDİR"

Yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlşarının teslimiyle afetzede kardeşlerimize iki bayramı bir arada kutlayacağız. Biz İHA, SİHA TCG Anadolu derken savunma sanayii ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir.

Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Son günlerde birileri "Millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor. Siz yol ve gemi açılışı yapıyorsunuz" diyor. Küresel sağlık krizleri ve bölgemizdeki savaşların elbet bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin derdindeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SEN HASTANEDE REHİN OLARAK KALANLARIN HESABINI VER

Bundan önce Bay Bay Kemal, Savaş Ay sağ olsaydı da orada Bay Bay Kemal saf saf duruyor. O hastanelerin hali neydi? Okmeydanı SSK Hastanesi'nin hali neydi? Hastanede ölüyorsa bir vaatndaşımız orada rehine olarak kalıyordu. Sen önce bunların hesabını ver. Sen hastanede rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok.

Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Amerika'da faiz yükselebilir, Avrupa'da yükselebilir Türkiye'de düşecek. Enflasyon da faizle birlikte düşecek. Milletim 21 yıldır bize güvendi ve hep arkamızda durdu. Ben aslında bu 7'li masanın etrafındakilerin bu konudaki düşünceleriyle ilgilenmiyorum. Çünkü bunların bu konularla ilgili herhangi bir tavrı yok. Bunlar enflasyonist ekonominin önderleridir. Bunlara güvenilmez.

Bunlar maalesef dürüst değil. Yalanda bunların üzerine yok. Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan ya da suyundan kapacak. 14 Mayıs bunların siyasi mefta olduğu gün. Sayısız tuzağı bozduk. Biraz daha sabır ve 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek istiyoruz.

"KALICI KONUTLARIN YAPIMI SÜRATLE DEVAM EDİYOR"

Bundan 24 sene önce 19 Ağustos 1999 gününü il ksaatlerinde Marmara 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Daha sonra da çeşitli şehirlerimizde daha sınırlı depremler oldu. 6 Şubat'ta yaşanan depremler oradakilerin ifadesiyle "küçük kıyamet" gibiydi. 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Kalıcı konutların yapımı süratle devam ediyor.

3 AYRI PROJE HIZLICA HAYATA GEÇİRİLECEK

İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var.

Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyouz. 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızlıca hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarında 500 bin konut. İkincisi Asya yakasındaki rezerv alanlarında 500 bin konut. Üçüncü olarak epeyce seyrelteceğimiz bu yerlerde 500 bin konutu dönüştürmektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN MÜJDESİ

Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısnı devlet olarak biz karşılayacağız.

120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.