Her yerden çalışan bulut güvenliği şart

Kurumlar dijital dönüşümü hızla sürdürmeye, müşterilerle bağlantı kurmanın yenilikçi yollarını bulmak için operasyonlarını genişletmeye, daha kalıcı bir her yerden çalışma (WFA) stratejisini benimsemeye devam ediyor. Bulutun benimsenmesi bu evrimi desteklemeye yardımcı oluyor. Ancak bulutun benimsenmesi işletmelere sayısız fayda sağlarken, aynı zamanda her şekil ve büyüklükteki güvenlik ekiplerinin tanıması ve yönetmesi gereken benzersiz zorlukları da beraberinde getiriyor.Cybersecurity Insiders tarafından yürütülen ve Fortinet'in sponsor olduğu 2023 Bulut Güvenliği Raporu, bulut başarısını destekleyecek temel öncelikleri ve zorlukları ortaya çıkarmak için dünyanın dört bir yanından ve tüm sektörlerden 752 siber güvenlik uzmanıyla anket yaptı.



ÖLÇEKLENEBİLİR ÇÖZÜM

Artan maliyetler, uyumluluk gereklilikleri, hibrit ve çoklu bulut karmaşıklıkları, azalan görünürlük ve yetenekli uygulayıcı eksikliği, kurumların bulutu benimseme stratejilerini yavaşlatmalarına veya ayarlamalarına neden oluyor. Ayrıca, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bulut güvenliği endişeleri kritik bir engel olmaya devam ediyor.

Ancak bu zorluklara rağmen, bulutun benimsenmesi noktasında olumlu gelişmeler de var. Bulut tabanlı dijital hedefleri korumak amacıyla, bulut güvenliği bütçeleri önümüzdeki yıl işletmelerin çoğunluğu için artacak. Güvenlik liderleri, bulutun benimsenmesini engelleyen en önemli güvenlik endişelerini giderebilmek için bütçelerini önceliklendiriyor.

Genel bulut bilişim, işletmeler için birçok önemli fayda sağlamaya devam ediyor. Katılımcılar, bulutu benimsedikleri için kendi kuruluşlarının daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik (yüzde 53), daha fazla çeviklik (yüzde 45), daha iyi kullanılabilirlik ve iş sürekliliği (yüzde 44) ve daha hızlı dağıtım ve tedarik (yüzde 41) deneyimledikleri konusunda fikir birliği içinde. Sonuç olarak kurumlar, müşteri ihtiyaçlarına daha fazla yanıt verebilme gibi daha iyi iş sonuçları elde ediyor.

Geçen yılki rapora kıyasla yıldan yıla bulutu benimseme oranının düşmesine rağmen, kuruluşların iş yüklerini buluta taşıma hızı sabit kalmaya devam ediyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı halihazırda iş yüklerinin yarısından fazlasını buluta taşıdıklarını ve yüzde 58'i önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde bu seviyeye ulaşmayı beklediklerini söyledi.



TİMUR SIRT/ TEKNOLOJİ

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