İşletmeler çek senet ve vade bekleme döngüsünden kurtuluyor

Şirketlerin nakit akışlarını daha hızlı ve kolay yönetmeleri bugün her şeyden daha kritik hale geldi. Ödeme sistemlerinde Türkiye'nin öncü kuruluşu Paynet de Tedarikçi Ödeme çözümüyle Paynet üye iş yerlerinin ticari şirket kartları üzerinden tedarikçilerine ödeme yapmasını kolaylaştırıyor. Bu sayede tedarikçiler ödemelerini hızlıca alırken Paynet üye işyerleri de ticari kartlara uygulanan taksit ile ödemelerinde vade avantajı elde ediyor. Böylece işletmeler daha sağlıklı bir nakit akışına sahip oluyor.



MALİYET ARTIŞINA ÇÖZÜM

Tüm işletmelerin yüksek enflasyonist ortamda en çok nakit akışına dikkat etmesi gerekiyor. Alacak yönetimi de bu nedenle şirketlerin öncelik listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Fiyatların stabil olduğu ekonomilerde alış ve satış işlemlerinin vadeli olması işletmeler açısından çok fazla risk barındırmazken enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde bu model işlerliğini yitiriyor. Her geçen gün ürünü yerine koyma maliyeti yükselen şirketler; ödemelerini uzun vadelerde aldıklarında nakit akışları bozuluyor, işletme sermayeleri zayıflıyor. Bu durum kimi zaman da şirketleri varlıklarını sonlandırma noktasına taşıyor.



TEDARİKÇİ ÖDEME SİSTEMİ

Ödeme sistemleri sektöründe Türkiye'nin öncü kuruluşu Paynet de sunduğu Tedarikçi Ödeme çözümüyle şirketleri bu noktada destekliyor, tedarikçilerine kolayca ödeme yapılmasına aracılık ediyor. Tedarikçi Ödeme çözümüyle Paynet üye şirketleri; tedarikçilerinden ürün ve hizmet alırken ödemeyi kredi kartı ile 18 aya kadar vadeli yapabiliyor. Bununla birlikte, kendileri taksitli ödeme yaparken tedarikçileri ödemenin tamamını vade beklemeden alıyor. İşletme kasasından nakit çıkmadan tedarikçisini mutlu etmiş oluyor. Paynet üye iş yerleri, Tedarikçi Ödeme çözümünü PayPortal üzerinden kullanabiliyor. Tüm ticari kartlardan ödeme yapma imkanı da sunan çözümle, tek ekrandan hem tedarikçilerin hem bayilerin ödemeleri ayrı ayrı yönetilip raporlanabiliyor. Tek çekimin yanında 18 taksite kadar ödeme seçeneği olan çözümü, şirket istediği durumda ERP ve CRM sistemlerine kolayca entegre edebiliyor.



"NAKİT AKIŞI HIZLI VE GÜVENLİ HALE GELİYOR"

Tüm işletmeler için nakit akışı sağlamanın kritik olduğu bir dönemde Tedarikçi Ödemesi çözümünün önemli bir misyonu olduğunu belirten Paynet Ürün Yönetimi, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocatürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Tedarikçi ödemelerinde temel bir sorun vardır. Ürün alan firmalar vadeyi daha uzun belirlemek isterken tedarikçi firma ise ödemesini hızla almak ister. Ürünü alan firma, şirket kredi kartıyla taksitli ödeme yaparken, tedarikçi ödemesini hemen alıyor. Bu sayede, her iki tarafın da ihtiyacı olan çözümü sunarak tedarik zinciri sürecini daha hızlı ve verimli hale getiriyoruz. Sonuç olarak hem alıcıların ödeme esnekliği sağlanıyor hem tedarikçilerin nakit akışları daha hızlı ve güvenli hale geliyor."



