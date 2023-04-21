Son 2 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 'Geleneksel Memur-Sen İftar Programı'nda, vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, Mehmetçiğin teröristler tarafından 'girilemez' olarak nitelendirilen yerlere girdiğini, terör yuvalarını başlarına yıktığını belirterek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 756 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu. Bakan Akar, "Arkalarında kim olursa olsun, onlara kim silah, mühimmat, helikopter verirse versin bizim onlarla mücadelemiz bitmeyecek, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçik, son üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu.

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