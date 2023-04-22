Düğün çiçeği üreticisinin gelir kapısı

Antalya'da üretilen düğün çiçeği (ranunculus), başta Hollanda ve Almanya olmak üzere yüzde 90 yurt dışına ihraç ediliyor. Örtü altı üretimde söz sahibi Antalya, kesme çiçek üretiminde de başı çekiyor. Antalya'nın Kundu ilçesinde 200 dekar alanda 7 farklı çeşit kesme çiçek üreten Yasin Başkurt, yıllık ortalama ürettikleri 10 milyon dal çiçeğin 9 milyon dalının ihraç edildiğini söyledi. Düğün çiçeğinin (rananculus) üretiminin zor ve riskli olduğunu belirten Yasin Başkurt, Türkiye'de sadece Antalya'da üretildiğini belirterek, "Piyasada bilinmiyor. Türkiye'de sadece Antalya'da üretiliyor. En çok üretimi biz yapıyoruz. Riskli olduğu için kimse üretmek istemiyor" dedi.

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