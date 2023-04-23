Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan’ı selamladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Gemi komutanının "Bismillah halatlar fora" komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.

TCG Anadolu'yu uğurlamak için sahilde toplanan vatandaşlar, alkışlarla uğurladığı geminin fotoğraflarını çekti.

BAŞKAN ERDĞAN'I SELAMLADI

TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı.

Boğaz geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.