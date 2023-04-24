Başkan Erdoğan’dan ticari taşıtlara ÖTV müjdesi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap etti.



Başkan Erdoğan 'vergi muafiyeti' müjdesi verdiği konuşmasında "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak olan fabrika büyük ölçüde istihdam sağlayacak.

ESNAFA MÜJDE

Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık.

830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz.

Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun?

Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş. 14 Mayıs'ta bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. Askeri faaliyetlerimizden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Eğitimde, sağlıkta güvenlikte, ulaşımda, tarımda herhangi bir proje vaat ettiklerini duydunuz mu?

Evlatlarımızın geleceğine dair bir projelerini duydunuz mu? Tek misyonları güvenliğimizi teröristlere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek ülkemizi yarım asır geriye götürmektir. Burası Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik... Eskiden İstanbul İzmir arası 7.5 saatti, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ

Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefetin hepsini üst üste koyun, sadece son birkaç yılda, birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Karadeniz gazının bu kazancı ile geleceğimize de yatırım yapacağız. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarının primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız. Bay bay Kemal ise Londra'nın tefecilerinden 300 milyar lira getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Gençlerimize destek vereceğiz. İstihdamlarını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz. Siz bu LGBT'lilere bakmayın. CHP, İYİ Parti LGBT'ci.

Her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacağız. Yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı pazardaki durumu da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız. Üretim maliyetleri ile ilgisi olmayan, fiyat artışlarında sebep olanlardan hesap soracağız. Togg'u, Kızılelma'yı, İmece'yi geliştirirken vatandaşımızın kasaptaki ete, süte ulaşımını da kolaylaştırıyoruz. Her seçim, ülkelerin ve milletlerin kaderinde yol ayrımıdır. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplarını veriyor muyuz? 76 üniversite vardı, 208 üniversite var. Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Bu bay bay Kemal bir zamanlar SGK'nın genel müdürü değil miydi? Savaş Ay'ın programını izlediniz mi? Öyle değil, böyle, diyor. Ya arkadaş sen bu kurumun başındasın. İcabında devleti feda edeceksin ama hastana iyi bakacaksın. Ulaşımda bize tamamen Trakya'ya kadar Kuzey Yolu ortada. YHT ortada. Ulaşımda atılan bu adımlarla dünyada örnek hale geldik. Daha güzel olacak ama bu ancak bizimle olur.

GELECEĞİNİZİ BU 7'Lİ MASAYA EMANET EDEBİLİR MİSİNİZ?

Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. Türkiye Son 21 yıldır tercihini istikrardan, demokrasiden yaparak güçlendi. Kandil'den ne diyorlar, 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyorlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bunlara benim milletim bu fırsatı vermeyecektir. Onun için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmalıyız. Artık 3 haftadan geri saymaya başladığımız seçimlerde geleceğimizle ilgili tercihlerde bulunacağız.

Bir tarafta hiçbir projesi olmayanlar var diğer tarafta Türkiye yüzyılını taçlandırmak isteyen biz varız. Sandıkta verilen yanlış kararın sonucu ağır olur. CHP ve onunla birlikte hareket eden partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum Geleceğinizi bu 7'li masaya emanet eder misiniz, kumar masasına emanet eder misiniz?

Bakkala ekmek almaya bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine emanet eder misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna güvenemeyeceğiniz birine güvenebilir misiniz? Oturduğun apartmana yönetici seçmeyen birine ülkeni emanet edebilir misiniz? Ülkemizi bu tehlikeden uzak tutmalıyız. 14 Mayıs'ta Bursa'dan güçlü bir destek bekliyoruz.