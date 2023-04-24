Evde çıkan yangın üçüzlerı ayırdı

Mersin'de bir dairede çıkan yangında evde mahsur kalan 8 yaşındaki üçüzlerden Egemen ve Nevzat yaşamını yitirdi, Nisa ağır yaralandı, anne Zeliha Cesur ise dumandan etkilendi. Yangın, önceki akşam saatlerinde 4 katlı apartmanın en üst katındaki Engin Cesur'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında anne Hatice Cesur ile üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa, evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anne Zeliha ve kızı Nisa Cesur alevlerin arasından kurtarılırken, üçüzlerden Egemen ve Nevzat Cesur'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz iki çocuğun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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