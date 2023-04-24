İskenderun’a 16 konteyner kent daha kurulacak

Asrın felaketinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hizmete giren 7 konteyner kentin ardından 16 konteyner kent daha kurulması için çalışma başlatıldı. İlçede görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, şöyle konuştu: "İskenderun'da 23 konteyner kent alanı belirlendi. Bu alanlarda da 5 bin kadar konteynerin bulunması bekleniyor. Yani bu 5 bin konteyner tamamlandığında her ailenin 4'er kişiden oluştuğunu düşünürsek 20-25 bin kadar vatandaşımızın buralara yerleşmesi mümkün olacak." Bayram sonrası İskenderun'da okulların açılacağını ifade eden Yiğitbaşı, "Eğitim aşamasına bütün çocuklarımızı dahil etmiş olacağız" dedi.

DİĞER