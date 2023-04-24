Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki telafi eğitiminin tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI
Öte yandan, "Asrın felaketi"nin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde ara tatil sonrasında eğitim öğretim yeniden başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede, öğrenciler ara tatilin sona ermesiyle dersbaşı yaptı. Eğitim öğretimin sürdüğü hasarsız okullara sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler, yeniden arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.