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Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki telafi eğitiminin tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki telafi eğitiminin tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi

24.04.2023, 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023, 10:49

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki telafi eğitiminin tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan, "Asrın felaketi"nin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde ara tatil sonrasında eğitim öğretim yeniden başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede, öğrenciler ara tatilin sona ermesiyle dersbaşı yaptı. Eğitim öğretimin sürdüğü hasarsız okullara sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler, yeniden arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

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