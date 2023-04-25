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Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

25.04.2023, 23:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023, 23:58

Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor

14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak.

Ülkemizdeki her kesimin hak ve özgürlüklerini genişlettik. Tüm altyapımızın eksikliklerini giderdik. Ülkemize adeta çağ atlattık. Ekonomimiz 3 kat büyüdü. Savunma sanayimizde dışa bağımlılık oranını yüzde 20'ye düşürdük.

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