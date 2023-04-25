Başkan Erdoğan’ın TCG Anadolu ve İzmir mesajları Yunanistan’ı titretti

İHA ve SİHA'larıyla adından söz ettiren Türkiye, savunma alanındaki dönüşümünü TCG Anadolu ile sürdürüyor. Hizmete alınan ve Sarayburnu Limanı'nda halkın yoğun ilgisini gören savaş gemisinden övgüyle söz eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yaptığı konuşmada, gemiyi İzmir'e göndereceklerini söyledi.

'UYGUN MESAJLAR' VURGUSU

Erdoğan'ın TCG Anadolu ile verdiği mesaj, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Kathimerini gazetesi, "Erdoğan, TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderiyor" başlıklı haberinde şöyle dedi: "Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk helikopter gemisi TCG Anadolu'yu 'Mavi Vatan'ın koruyucusu' olarak nitelendirdi. Şimdi de gemi, Erdoğan'ın dediği gibi 'uygun mesajları' oradan vermek için İzmir'e yöneliyor."

'İSTANBUL'DA GÖSTERİ'

Skai televizyonu, "Erdoğan: İzmir'deki uçak gemisiyle uygun mesajlar göndereceğiz" başlığına yer verdi. İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e yönelen TCG Anadolu gemisiyle İstanbul'da adeta gösteri yapıldığı belirtildi. Erdoğan'ın konuya ilişkin şu açıklamalarına dikkat çekildi: "Mavi Vatan'ın bekçisi Anadolu gemisini şimdi Karadeniz'e gönderdik. Son 7-10 gün içinde Anadolu'yu nereye göndereceğimizi biliyorsunuz. İzmir'e göndereceğiz. 1 hafta 10 gün İzmir'de kalması iyi olacak. Bunun ne anlama geldiğini anlıyorsunuz, değil mi? Ayrıntılara girmeyeyim. İnşallah oradan Anadolu gemisiyle farklı mesajlar göndereceğiz."

'MAVİ VATANIN BEKÇİSİ'

Yunan basınından "Ieidiseis" adlı gazete de "Erdoğan'dan Anadolu'yla yeni tehditler" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın, söz konusu gemiden "Mavi Vatan'ın bekçisi" olarak söz ettiği belirtildi. Ayrıca, seri üretimine başlanacak yeni Altay muharebe tankının da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.

"Newsbomb" adlı internet sitesi, "Erdoğan uçak gemisiyle tehdit ediyor" diyerek gelişmeyi okurlarına servis etti. TCG Anadolu gemisinin yanı sıra Altay tankının da görücüye çıktığı ifade edildi. Erdoğan'ın, "Ordumuzun yapacağı testler biter bitmez tankların seri üretimine başlayacağız" dediği belirtildi.