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Haberler Gündem Beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten üçü öldü

Beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten üçü öldü

25.4.2023

Gazete

Beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten üçü öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kamyondan üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3'ü öldü. Köpeklerin beton atık suyu ile ıslanmış halleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında meydana geldi. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü. Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Köpeklerin yardımına çevredekiler koştu. Hayvanseverlerce kliniğe götürülen yavrulardan 3'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kepez Belediyesi'nce yapılan incelemede, beton atığı suyu döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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