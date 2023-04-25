‘Kılıçdaroğlu bayraksızların umudu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'açık hava toplantıları' çerçevesinde Kastamonu'da vatandaşlara seslendi. Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Bahçeli, Türkiye'nin 2018 yılından beri çok sayıda afetle mücadele ettiğini ancak hiçbir felakete boyun eğmediklerini belirterek, "Ülkemizin zora girmesine bıyık altı gülenlere, bu suretle ganimet avcılığına heves edenlere fırsat vermedik. Siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yolu gözleyenleri bu çerçevede ayin yapanları hayal kırıklığına uğrattık" dedi.

CUMHURBAŞKANI adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayraksızların umudu olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Bozgunculuk bugün de vardır, bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü delalet, dünkü ihanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep çatışmacılığına soyunmuştur" diye konuştu.