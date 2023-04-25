MİT’ten PKK’ya nokta operasyonu! Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Suriye’de öldürüldü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla öldürüldü.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti. PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.