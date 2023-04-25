Teslim olan kadın teröristten çağrı: Gerçeği görün ve teslim olun

GÜVENLİK güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak İran sınırında polise teslim olan kadın terörist S.G.E.N. (22), diğer örgüt üyelerine teslim olmaları çağrısı yaptı. 12 yaşında katıldığı örgütten kaçıp şimdi geleceğe dair planlar yaptığını kaydeden kadın terörist, "Sade bir hayat yaşamak istiyorum. Adaletli, her şeyime kendim karar vermek istiyorum. Onlarda (örgütte) öyle bir şey var, kendi hayatını çizemezsin. Şimdi ben kendi hayatımı çizmek istiyorum, her şeyden uzak, hiçbir şeye bulaşmadan sade bir hayat istiyorum" diye konuştu. Örgütte gün geçtikçe zayıflama ve gerileme olduğunu ifade eden S.G.E.N, "Belli bir korku var, artık eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar" dedi.

TERÖR OPERASYONUNDA 25 ZANLI YAKALANDI

VAN'DA terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 17-23 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 25 zanlı yakalandı.

SINIRDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KIRKLARELİ'DE jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırında yaptığı denetimlerde 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinde birinin DEAŞ, diğer 2 kişinin ise PKK/KCKPYD/ YPG terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SINIRDA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNDE

EDİRNE'DE, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 4 gün önce güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.L'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.