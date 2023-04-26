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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

Son dakika... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "yoğun mesaisi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan mesajında "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. " dedi.

26.04.2023, 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023, 12:30

Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisi nedeniyle dün katıldığı bir televizyon programında küçük bir rahatsızlık geçirmişti. Başkan Erdoğan bugün yaptığıu açıklamada doktorların tavsiyesi ile evde istirahat edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

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