Gençlerden Erdoğan’a tam destek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik buluşmasında Başkent'te yer yerinden oynadı. Gençlik İçin Hemen Şimdi adlı buluşmaya akın eden gençler, ilk oylarını "Doğru Adam, Doğru Zaman" diyerek Başkan Erdoğan'a verecek. "Gençler burada, reisinin yanında" sloganları atan gençler, "Reis yoksa biz de yokuz" dedi. Gençler, "Kızılelma, TOGG, TCG baya havalı ülke olduk" pankartı açtı. 19 yaşındaki Metehan Kalender, "Sonsuza dek onun yolunda devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'HER SÖZÜNÜ TUTUYOR'

İLK oyunu kullanacak olan 18 yaşındaki Beyza Çiçek, "Cumhurbaşkanımız gençlere sahip çıkıyor gerçekten. Cumhurbaşkanımız verdiği her sözü tuttu. Ben buna bakarak ve Cumhurbaşkanımıza inanarak ilk oyumu ona vereceğim" diye konuştu. 26 yaşındaki Kübra Arıcı da, "Bu seçimde her verdiği sözü tutan Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim. İnanıyorum çok güzel şeyler olacak. Benim gibi her genç hayaller kuruyor ve o hayallerinin gerçekleşmesini istiyor. Cumhurbaşkanımız da biz gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için çok güzel şeyler yapıyor" dedi.

RANA BÜYÜKTAŞ