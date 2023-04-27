Bakan Koca, Başkan Erdoğan’ın sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılışında töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi.Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti.