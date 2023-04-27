Başkan Erdoğan Akkuyu’daki törene canlı yayınla bağlanacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine online katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın (bugün) yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, önceki gece canlı yayında geçirdiği rahatsızlığa ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ONLARLA BERABERİM"

DÜN akşam Fatih'te bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, vatandaşlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği, "Hiç endişe etmesinler. Onlarla beraberim. Beni ayakta tutan onların sevgisidir" mesajını okudu.