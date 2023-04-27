İki bayram bir arada yaşandı

Bu yıl Ramazan ayı göz açıp kapatıncaya kadar geçti ya da bana öyle geldi belki de. Kendimizi seçim havasına fazla kaptırdık. Bu yüzden Ramazan ayının hızla bittiğinin farkında olamadık. Bu yıl bayramın üçüncü günü 23 Nisan'a denk geldi. TV programlarındaki seçim yorumları artık pik yapmış durumda. Seçim havasındaki İzmir'de bilinen yakinen tanıdığımı en önemli isim ise İzmir AK Parti Birinci Bölge 3'üncü sıra Milletvekili adayı Şebnem Bursalı İzmir için bir şans olacak. Yakinen tanıdığımız Şebnem Bursalı'nın İzmir'e çok şey katacağından hiç şüphem yok. Bursalı meclise girdiğinde özellikle başta yerel medyamız için çok şeyler yapacaktır. Sağlıktan, eğitime, spora dahası kadınların sesi olacağından eminim.

Her şeyden önemlisi seçilenlerin ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlısı olmasını diliyorum.



SAĞLIK TURİZMİ

KOVID-19 pandemisi 17 Kasım 2019'da Vuhan'da ortaya çıktı. Salgın iki yıl dünyayı kasıp kavurdu. Sağlık sektörü çok yoğun bir dönem geçirdi. Sağlık turizmi her şeye rağmen pandemi döneminde bile hareketli geçti. Sağlık turizmi sadece hastanelere değil bir çok alanda bölgelerin kalkınmasına fayda sağlıyor.

Türkiye turizm gelirlerinde 2022 yılında yaklaşık 46 milyar dolar gelir sağlarken, sağlıktaki turizm geliri yaklaşık 3.5 - 4 milyar dolar civarında idi. 2023 yılı bu gelir daha da yukarılara çıkacak. Türkiye turizm gelirleri içinde en önemli gelir kaynağı artık sağlık turizmi de yer alıyor. Özel hastanelerimizin ileri teknik ve teknolojilerinin yanı sıra hekimlerimizin üstün becerileri ile sağlıkta birinci tercihi Türkiye. Bu alanda İzmir'deki özel hastanelerimiz ciddi anlamda yurtdışından hasta getirmekte. Sağlık turizmi alanında gelen hastalar başta konaklama olmak üzere birçok alanda bölgemize gelir sağlamakta. Bu alanda yapılması gereken en önemli etken sağlık turizmini yapan kurum ve kuruluşların iyi denetlenmesi.

Doktor olmayan veya hastanesi olmayan kişilerin bu alandaki faaliyetleri iyi denetlenmeli. Merdiven altı tabir ettiğimiz sağlık hizmetleri faydadan çok sektöre ve ülkemize zarar vermekte.

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