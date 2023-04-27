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Son dakika! Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! İşte o anlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme anına ait fotoğraflar da paylaşıldı.

27.04.2023, 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 16:23

Son dakika! Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! İşte o anlar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme anına ait fotoğraflar da paylaşıldı. Başkan Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.



Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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