Enerjide çağ atladık

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için dün ilk nükleer yakıt getirme töreni yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferansla bağlandı.

2028'DE TÜM ÜNİTELER TAMAM

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Akkuyu'nun, Rusya ile en büyük ortak yatırım olduğunu söyleyerek, "Akkuyu'da her biri bin 200 megavat güce sahip 4 reaktörlü bir nükleer güç santrali inşa ediyoruz. Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje Rusya tarafından tasarlanıp inşa edilmiştir" dedi.

"Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır" diye konuşan Başkan Erdoğan, "Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacak" dedi. Başkan Erdoğan projedeki tecrübeler ışığında, farklı bölgelerde inşa edilmesi planlanan 2. ve 3. nükleer santraller için en kısa sürede harekete geçeceklerini söyledi.

PUTİN: KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK

AKKUYU NGS'deki sistemin dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden biri olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak" dedi.