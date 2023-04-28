Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personeli kadroya geçti

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçişlerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN."