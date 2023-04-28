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Haberler Gündem Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personeli kadroya geçti

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personeli kadroya geçti

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN." dedi.

28.04.2023, 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023, 10:15

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 81 bin 108 sağlık personeli kadroya geçti

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçişlerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN."

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