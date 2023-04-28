Türkiye dört bayramı aynı zamanda yaşadı

87 milyonluk aziz milletimiz, 21-23 Nisan 2023 günlerinde Ramazan Bayramı, Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bağımsızlık Bayramı ile Konut Bayramı'nı huzur ve güvenle geçirdi. Allah'ın lütfu 21-23 Nisan günlerinde Ramazan ve Egemenlik Bayramı'nı aynı günlerde yaşadık.

Yine aynı günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bağımsızlık ve konut bayramlarının aziz milletimize yaşatılmasına vesile oldu.

BAĞIMSIZLIK BAYRAMI:

Karadeniz'den kendi doğalgazımızın getirilmesi, İngiliz emperyalizmine 100 yıl sonra atılan tarihi bir tokattır. Erdoğan Filyos'ta konuşurken enerjide 100 yıllık bir geçmiş gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçti. 100 yıl önce emperyalist İngiltere-Fransa bir taraftan Osmanlı'yı (gizli Sykes-Picot anlaşması) paylaşmış, diğer taraftan İngiliz Başbakanı Churchill cetvellerle Irak-Suriye sınırlarını çizmişti.

Kerkük-Musul, hile ve kirli planlarla Türkiye'den koparılmış, Türk milletinin petrol havzaları elinden alınmıştı. 100 yıldır enerjiyi bulmak için ülkemiz petrol ve doğalgazı ithal etmek zorunda bırakılmıştı.

TARİHİ BİR DARBE VURULDU

Marifet iltifata tabidir. Nihayet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde değerli Berat Albayrak'ın başlattığı milli ve yerli enerji stratejisi bağlamında Karadeniz'de Türkiye kendi enerjisine kavuşurken İngiliz emperyalizmine karşı intikam alındı, tarihi darbe vuruldu.

Enerjide dışa bağımlılığı kırmaya yönelik Karadeniz'de doğalgaz keşfinin ardından inşallah Akdeniz'de, Ege'de de milli petrol ve doğalgaz havzaları gösterilecek. Dün Türkiye'nin ilk nükleer santralinin birinci ünitesinden milli ve yerli elektrik üretimi de başlatıldı.

KONUT BAYRAMI: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konut seferberliği sürüyor. Konut bayramı özelliğinde, deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yaraları sarılıyor, dar gelirli aileler için yüzbinlerce konut yapılıyor. Son olarak İstanbul'da yine yüz binlerce konutun yapılması, çok düşük rakamlarla dar-orta gelirli ailelerimize verilmesi programı başlatıldı. Konut bayramı özellikli strateji bağlamında, Karadeniz gazı vesilesiyle vatandaşlarımızın evlerinde kullandığı gazların ayra 25 metreküpünün ücretsiz olma müjdesi de bayram sevincini artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MODERN ANADOLU MİMARİSİ

21 yıldır gerçekleşen dev yatırımlar ve özellikle son 10 yılda gerçekleşen stratejik yatırımlar, büyük Türkiye'yi işaret ediyor.

Modern Anadolu mimarlığının büyükleri:

'Boğaz köprüleri (İstanbul 3'üncü köprü-Çanakkale köprüsü), İstanbul dev havalimanı, İstanbul Boğazı altından geçen Marmaray, limanlar, yeni havalimanları, nükleer santral (Akkuyu), hızlı tren hatları (Sivas-Ankara önceki gün açıldı, Ankaraİzmir yapılıyor), Filyos Karadeniz doğalgaz havzası, dev organize sanayi havzaları, savunma sanayiinde milli savaş uçağı, SİHA, Kızılelma, roket, SİHA gemisi, denizaltılar birer birer devreye giriyor.

SONUÇ

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun mimarıydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yani 21 yıldır modern Anadolu'nun mimarı olarak çalışıyor. Nitekim stratejik paradigmalar (Mavi Vatan, Türk Devletler Birliği, Kıbrıs Türk Devleti), jeopolitik hamleler (Irak- Suriye'de ABD koridorunun parçalanması, Doğu Akdeniz ekonomik bölgesi hakimiyeti, Libya, kardeşimiz Azerbaycan ile beraber Karadağ zaferi, Karadeniz tahıl projesi gibi) gerçekleşti. İnşallah 14 Mayıs seçimleri sonrası 2023-2028 sürecinde küresel aktör Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük Türkiye yürüyüşünün aziz milletimizin desteğiyle süreceğine inancımız tam.