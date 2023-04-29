İzmir’de tarihi buluşma

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Başkan Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi. Gündoğdu meydanına akın eden İzmirliler, tarihi bir kalabalığa imza attı. Başkan Erdoğan, o meydandaki muhteşem kalabalığa hitap ediyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla görüşmeler yapmadık. Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasa...

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