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Haberler Gündem İzmir'de tarihi buluşma

İzmir'de tarihi buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Mitingi'nde vatandaşlara sesleniyor. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran muhteşem kalabalık, saatler öncesinden heyecanlı bir bekleyişe başlamıştı. İşte o an geldi ve Başkan Erdoğan kürsüye çıkarak canlı yayında önemli mesajlar vermeye başladı...

29.04.2023, 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023, 17:39

İzmir’de tarihi buluşma

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi. Gündoğdu meydanına akın eden İzmirliler, tarihi bir kalabalığa imza attı. Başkan Erdoğan, o meydandaki muhteşem kalabalığa hitap ediyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla görüşmeler yapmadık. Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasa...

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