Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile TEKNOFEST'e yerli otomobil TOGG ile geldi. Erdoğan alanda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kadeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kadrdeşim Abdulhamid Dibeybe, sevgili İstanbullular TEKNOFEST'in değerli katılımcıları, kıymetli geçler sizleri en kalbi duygularıml, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST'e teşrif eden gençlerimize İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in 7'ncisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.

TCG Anadolu son haftayı İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır... Ne demek istediğimiz anlıyorsunuz!

Karadeniz doğal gazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var... Biraz çalışın da sizin de olsun!



9'lu bir koalisyon masası var... Ne yapsanız boş! Buradan bir şey çıkmaz...

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TOGG İLE GELDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festival alanında yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine hanım hürmetli ve aziz dostlar. Gardaş ülkede yeniden olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevgi ve selamlarını getirdim. Aziz kardeşimle birlikte TEKNOFEST'e iştirak etmiştik. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. 2 yıl önce Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kadeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkici Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize güç verdi.

Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynuyor. Türk devletlerinin zirve toplantısında da tüm Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir. Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artıyor. Türk ordusu dünya çapında en önd olan orduların sırasındadır. Savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. En çağdaş, modern savunma sanayii hem Türkiye'yi hem bizi güçlendiriyor. Sayın Selçuk bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Yakın gelecekte KIZILELMA Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. KIZILELMA havadan, Altay ve Togg buradan, Anadolu denizden bugünkü Türkiye budur. Bir millet iki devlet, bir yumruk. Bu sene üçüncü kez kardeş ülkeye seyahat ediyorum. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe konuşmasında şunları kaydetti:

Çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Sözlerimin başında sağlığınızın devamını dilediğimi ifade etmek isterim. Çok değerli katılımcılar. Geçmiş Ramazan Bayramı'nızı tebrik etmek istiyorum. Allah nice bayramları iki halkımıza ve İslam alemine hayır ve bereketle yaşatsın diyorum. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları, Türk halkı ile Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz.

Kardeşim Cumhurbaşkanı, son günlerde açılışını yapmış olduğunuz Akkuyu Nükleer Santrali ile Türkiye'yi kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral tarafından temin edilmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve katılımcılar bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ile yönetimi ile ve sahip olduğu büyük olanaklarla bütün engellere karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz. Teknoloji ve havacılık festivalindeyiz buradaki tüm katılımcılara Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı özellikle teşekkür etmek isterim.