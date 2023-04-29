Zeugma’dan kaçırılmıştı! Ait olduğu topraklara dönüyor

SON yıllarda yapılan girişimlerle ülkemizden çolınan önemli eserlerin iadesi sağlanıyor. Bunlardan en sonuncusu da Zeugma Antik Kenti'nden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz, İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek, ait olduğu topraklara kavuşacak. Pek yakında!" ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek" dedi.