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Haberler Gündem Dubai’de ilacına kavuşan Ayaz’a balonlu kutlama

Dubai’de ilacına kavuşan Ayaz’a balonlu kutlama

Dubai’de ‘Zolgensma’ gen tedavisine başlanan SMA TİP 2 hastası Ayaz bebeğin ailesi, hastane odasını bayram yerine çevirdi. Ayaz’ın moralinin çok iyi olduğunu belirten Sındıraç çifti “Oğlumuz doktorları ile oyunlar oynayarak tedavi oluyor” dedi.

30.4.2023

Gazete

Dubai’de ilacına kavuşan Ayaz’a balonlu kutlama
Yeni Asır, SMA TİP 2 hastası 3 buçuk yaşındaki Ayaz bebeğin ailesine tedavi için bulundukları Dubai'de ulaştı. 'Al Jalila Childrens' hastanesinde, milyon dolarlık 'Zolgensma' gen tedavisine başlanan Ayaz bebeğin ailesi bu mutlu tabloyu ölümsüzleştirdi. Oğullarının moralini yüksek tutmak için kaldığı odayı balonlarla süsleyerek bayram yerine çeviren Sındıraç çifti, "Oğlumuz doktorları ile oyunlar oynayarak tedavi oluyor. Çok mutluyuz" dedi.

HER ŞEY GAYET YOLUNDA
1 milyon 823 bin Dolar tutarındaki kampanyanın yaklaşık 2 buçuk yılda tamamlanmasının ardından 8 Nisan'da tedavi için Dubai'ye geldiklerini hatırlatan anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Allaha çok şükür her şey yolunda gidiyor. Ayaz'ın tahlilleri sona erdikten sonra uzunca yıllar sabırla beklediğimiz 'Zolgensma' ilacını doktorları vermeye başladı. Bu bizler için Ramazan bayramının ardından yaşadığımız ikinci bayram oldu. Odasını balonlarla süsleyerek kendi aramızda mini bir kutlama yaptık. Çok şükür artık yüzü gülüyor, yatağında oyunlar oynayarak mutlu şekilde tedavi oluyor. Ağabeyi Deniz ona çok destek oluyor. Gen tedavisinin ardından aylar sürecek fizik tedavi süreci başlayacak. Ayaz'ın da ağabeyi ile koşup oynadığı günler inşallah çok yakında gelecek. Doktorlarının verdiği programı harfiyen uyguluyoruz. Son sözümüz SMA ile savaşan ailelere, ne olursa olsun sakın umudunuzu kaybetmeyin" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL / ÖZEL HABER

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