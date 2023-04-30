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Haberler Gündem Efes’te oynayan ABD’li Dunston yaralandı

Efes’te oynayan ABD’li Dunston yaralandı

30.4.2023

Gazete

Efes’te oynayan ABD’li Dunston yaralandı
İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan tırın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan 14 AY 097 plakalı tırın dorsesi, Marmaray'ın üst geçidine çarptı. Dorse, çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerlemekte olan ABD'li basketbolcu Dunston'un kullandığı 34 AEE 848 plakalı aracın üzerine devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Dunston, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle, Rauf Orbay Caddesi trafiğe kapatıldı. Dunstan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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