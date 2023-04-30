Kazanılmış haklara göz diken Kılıçdaroğlu kumpanyası

Geçen hafta ziyaret ettiğim 4 şehirde (Konya, Karaman, Uşak ve Afyonkarahisar) dostlarım ile yaptığım konuşmalarda bir siyasi gerçeği görmüş ve "Muhafazakar seçmenler Altı Ok'a (CHP) oy vermeyecek. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti'den umdukları oyları tırtıklayamayacak" diye yazmıştım. Nitekim geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu çıktığı bir TV programında bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Davutoğlu, CHP listesinden seçime girmesinden dolayı halasının kendisine oy vermeyeceğini söylediğini belirterek, "90 yaşında bir halam var. 'Biz Ahmet'e nasıl oy vereceğiz' demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış ama bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmış. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum" dedi.

'KONUŞTURMASINLAR'

Hatırlayalım, bu gerçeği Kılıçdaroğlu kumpanyasında yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şöyle itiraf etmişti: "Babacan ve Davutoğlu'nun, AK Parti'den oy koparmalarını bekliyorduk olmadı. Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı. Beni konuşturmasınlar.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti'den önemli oranda oy alabilir diye bekledik ama alamadılar. DEVA, doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti."

DIŞ POLİTİKA HESABI!

Evet, sadece ziyaret etttğim yerlerdeki nabız değil, başka şehirlerden de bu yönde haberler geliyor ve analizler yapılıyor. Bu siyasi gerçeğin ardında önemli bir parametre var. Çünkü CHP/Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyasının kazanılmış haklara göz diktiği gözleniyor. Seçim kampanyalarında, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan kumpanyanın liderlerinin yaptıkları konuşmalarda, kazanılmış haklara göz diktikleri apaçık anlaşılıyor.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim' demişti.

Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler. Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var. Velev ki gelirlerse bağımsız Türkiye yürüyüşünden taviz verecekler. Türkiye'yi yeniden NATO'ya, ABD'ye, Avrupa'ya vagon yapacaklar. Türk ordusunu Irak ve Suriye'den çekecekler (Kılıçdaroğlu'nun dış ilişkiler danışmanı Londra eski büyükelçisi, Amerikan Newsweek dergisine söyledi.) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 yılda ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardı.

Devletimiz ayaklarına vurulan zincirlerini kırdı. Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyası ise bir taraftan NATO'ya çıpalanmak, diğer taraftan IMF'den borç almak suretiyle, prangaların tekrar takılmasına vesile olma sevdası peşindeler. Başkan Erdoğan, Ayasofya'yı 90 yıl sonra müzelikten çıkardı, camiye dönüştürdü.

Haçlı siyonistlere çok büyük darbe vurdu. Kılıçdaroğlu kumpanyasının, Ayasofya'yı tekrar müze haline dönüştürme hevesi içinde olduğu bir gerçek.

BAYRAKTAR'A HAKSIZLIK

Başkan Erdoğan her bir vatandaşımızın eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşturdu.

Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyası, yapma değil, yıkma telaşında.

İnşaatı süren şehir hastanelerini durduracaklarmış. Dünyaya meydan okuyan SİHA-Kızılelmaları yapan kahraman Selçuk Bayraktar'a vicdanları sızlamadan saldırıyorlar.

Baykar'a ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Libya ve Azerbaycan'da olduğu gibi savaşın ilk saatlerinde Ukrayna'da da kendini kanıtladı. SİHA'larımızla Doğu Akdeniz'de güç gösterileri gerçekleştiriyoruz.

Anadolu SİHA gemisi dünyanın dikkatini çekti. Gerekirse dünya çapında askeri ve insani operasyonları da buradan koordine edebileceğiz.

Kılıçdaroğlu kumpanyasından bir tek güzel cümle duydunuz mu? Türkiye'nin caydırıcılığını artıran S-400 füzelerini depoya kaldıracaklarmış.

Kııçdaroğlu kumpanyası velev ki geldi, bu ülke bunların kalırsa ne hale eleceğini muhakkak düşünmeliyiz.

KHK'ILAR DÖNECEKMİŞ!

Her gün rezil, küstah açıklamalar yapan Kandil, kimler sayesinde ortalıkta dolaşmaya başladı? Elbette Amerika, Kılıçdaroğlu ve HDPKK'nın sayesinde.

Bir masa kurmuşlardı; önce 6 kişiydiler, sonra HDP'yi dahil ederek 7 oldular. Yapılan gizli pazarlıklar teröristleri coşturmuş görünüyor. Amerika'ya, Avrupa'ya sığınmış FETÖ'cüler coştu. 7'li masayı desteklemek için her türlü tezgahın arkasındalar.

Kılıçdaroğlu kumpanyası gelecek hayali ile 15 Mayıs'ta yeni tezgahlar kurmak için uçak biletini almış bekliyorlar.

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyası söz verdi: KHK'lılar göreve döneceklermiş.

SONUÇ

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu kumpanyası hayal görmeye devam edecek.

Doğru adım-doğru zamandoğru yolda Başkan Erdoğan'ın büyük Türkiye yürüyüşü inşallah aziz milletimizin de desteğiyle 2023-2028 döneminde de devam edecek. Zafer inananların olacaktır.