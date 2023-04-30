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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu’nun gittiği yolun sonu uçurum

Kılıçdaroğlu’nun gittiği yolun sonu uçurum

30.4.2023

Gazete

Kılıçdaroğlu’nun gittiği yolun sonu uçurum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyasetinin çok tehlikeli olduğunu söyleyen Bahçeli, "Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs'a yaklaşırken neden bu açıklamaya gerek duyduğunu da sorarız. Biz Hüseyni ahlakla bezenmiş kutlu bir hareketiz. Yezid'le kazanmaktansa Hüseyin'le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği, etnikçiliği ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz" diye konuştu.
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