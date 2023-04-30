Sen daha İzmir’i çamurdan çöpten, çukurdan kurtaramadın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasına, "Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. Fakat bugün İzmir'deyiz. Muhteşem bir kalabalık var çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor" diyerek başladı.

'BÖYLE BİR NANKÖRLÜK OLUR MU?'

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Başkan Erdoğan, "21 yıldır terör örgütlerinin saldırılarından korkmadık, örgütlerin parlamento uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Bunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu?" diye sordu.

"Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı" diyen Erdoğan, "Kalan şu iki haftada durmak yok, yola devam. Bugünkü katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş, gereğini yapacak. İzmir daha iyisine layık diyor, doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle bir nankörlük olur mu?" diye konuştu.

"ÇAMURDAN KURTARAMADIN"

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik, ilk işimiz havalimanı oldu. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı. Bay Bay Kemal, sen neredeydin? Ne varsa yaptık, hala daha yapıyoruz. Sen İzmir'i çamurdan, çöpten, çukurdan kurtaramadın."

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TCG ANADOLU ALSANCAK'A GELİYOR

Başkan Erdoğan, "Biz hep çalıştık, yolumuza devam ettik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin hanesinde asırlara bedel kalkınmaları kazandırdık. Dün Hasan Tahsin'in yürüttüğü mücadele bugün Kızıl Elma ile Atak ile TGC ile devam ediyor. Son hafta TCG Anadolu, Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Her zaman bu fırsatı yakalayamazsın. Dedik ki; 'Finali burada yapalım' İzmir şimdi de Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak? Siz, siz... Gençler ona göre Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın. Bu muhteşem katılımı görünce büyük bir güvenle bakıyorum" dedi.

MİTİNGE KİMLER KATILDI?

Mitinge, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, AK Partili ilçe belediye başkanları, AK Parti İzmir milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İZMİR KİBİR MASASINI SANDIĞA GÖMECEK"

BAŞKAN Erdoğan, CHP'nin İzmir milletvekili listelerini de eleştirerek, "Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza laf edenler var, İzmir'in ilçelerini sayamayacaklar var. Bir tek İzmirlinin adayı yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Benim tanıdığım İzmir bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığımız İzmir bunları sandığa gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en güzel cevap İzmirlinin kendi iradesine geleceğin sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap İzmir'in tıpış tıpış oy vereceksiniz zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır" diye konuştu.

ALANDA KADIN SAYISI YÜKSEKTİ

İZMİRLİLER, Başkan Erdoğan'ın mitinginden saatler önce Alsancak Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. Kordon'daki alana belli aralıklarla dev dijital ekranlar kuruldu. Alanda özellikle kadın sayısının yüksek olması dikkat çekti. İzmirli kadınlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Recep Tayyip Erdoğan", "Allah'ın izniyle Erdoğan geliyor" sloganları attı. AK Parti İzmir milletvekilleri ve milletvekilleri adayları, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar sahneden miting alanındaki katılımcıları selamladı.

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İZMİR'E yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Erdoğan, "İzmir'e son 20 yılda 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 11 bin 415 adet yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite kurduk. 2'si stadyum olmak üzere 115 adet spor tesisi inşa ettik. Bayraklı şehir hastanemizin inşası bitti, 1 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla konutlarımızı tamamlayıp hak sahiplerine verdik. Yapımı süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı tren hattını inşallah 2025'te tamamlıyoruz. Halkapınar Otogar hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğalgaz getiriyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim İzmir'e hizmetlerimiz anlatmak ile bitmiyor" dedi.

"BUNLAR ESRAR KAÇAKÇISI"

ERDOĞAN sözlerine şöyle devam etti: "Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk, hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan."

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN