Yeşil Sol Partili 3 vekil adayı terör operasyonunda yakalandı

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'deki çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Muslum Koyun'un Eskişehir üçüncü sıra, Burcu Ayyıldız'ın İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra ve Arefe Meryem Yıldırım'ın ise İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı gösterildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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