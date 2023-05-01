Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Memur-Sen Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Memur Sen'in 7. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm kamu personelimiz için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Bayrağı devredecer karkadaşlarımıza gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı.

Memur-Sen kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanı sıra milli iradeye sahip çıkan cesur duruyşuyla da temayüz etmiştir. Memr-Sen daima tavırını haktabn, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm gişrişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur.

Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germişitir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur Sen'e teşekkür ediyorum.

Memur-Sen Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızın varlığıyla ne kadar gurur duysak azdır. Memur Sen-in arama-kurtaröma ekibi depremde gece gündüz çalışarak pek çok insanımızı enkazların altından canlı çıkardı. Her alanda Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzdelerin yanında oldu. Biz devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgede yürütülen tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Azerbaycan deprem bölgesine 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bin afet konutunun temelini İlham Aliyev kardeşimizle attık. Bu bin afet konutunun yanında başka okulu, camisi, sosyal donatı alanları var. Bunlar işte tek millet, iki devlet olmanın bir gerçeğidir.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bugün Merkez Bankası'nın 122 milyar dolar döviz rezervi var. Yalan sanatını öğrenmek isteyen Bay Bay Kemal'e müracaat edebilir.

6 Şubat'ta Türkiye çok daha yıkıcı bir deprem yaşadı. Asrın felaketine maruz kalsak da mi,lletimizi enkazların altında bırakmadık.