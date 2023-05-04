Aile içi vahşet

Adana'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında cinnet getiren Suriye uyruklu koca, ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı. Eşi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği olayda, kayınpederi ile kayınbıraderi ise ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı olan Suriyeli Özgür Durmuş, eşi ve ailesiyle tartıştı. Durmuş, önce eşi İptahal Baba'yı, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve kayınbiraderi Yahya Baba'nın boğazını bıçakla kesti. Durmuş, olaydan sonra polise teslim oldu.

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