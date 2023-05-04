Hava tahminleri süper bilgisayarlarla yapılıyor

1991 yılından itibaren farklı illerde Meteoroloji Müdürlüğü görevlerini üstlenen Musa Deveci, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne atandı. Aydın başta olmak üzere, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinden sorumlu olan Deveci, süper bilgisayarlar yardımıyla uzun vadeli hava tahminleri yaptıklarını belirtti. Deveci, "Bilgisayar sistemine tanıtılan meteorolojik ölçüm cihazının bağlandığı meteoroloji balonu ile yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar sıcaklık, nem, basınç, rüzgar yön ve hız bilgileri ölçülmekte ve süper bilgisayarlar yardımıyla uzun vadeli hava tahminlerinin hazırlanmasında ana tahmin girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu gözlem ile hava tahmini açısından meteorolojik olayların gerçekleştiği yaklaşık 12-13 km yüksekliğindeki atmosferin troposfer katmanına ilave olarak stratosfer tabakasında bulunan ozon seviyesi de takip edilerek, iklim değişikliği konusunda çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.



ŞENOL KANTÜRK

DİĞER