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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde konuşuyor.

04.05.2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 12:48

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Muhteşem katılım burada. Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek. Hele hele 14 Mayıs'ta giresun sandıkları gümbüg gümbür patlatacak bunu biliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz."

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