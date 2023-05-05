Başkan Erdoğan Erzurum Mitingi’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen AK Parti Mitinginde halkla hitap ediyor...

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Erzurum'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlar, mağdurlar kazanacak. Seccadeye ayakkabıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek" dedi.

Van'daki programının ardından Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da miting alanında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Biz Erzurum'u çok seviyoruz. Şu ihtişam sevilmez mi. 14 Mayıs akşamı balkondan sizlere sesleniyoruz. Durmak yok gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyor muyuz? Erzurum bugün bir rekor kırdı. Yoldan, havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. 14 Mayıs'tan sonra teşekkür için buraya tekrar geleceğim. Alnın ak Palandöken'den gönlün yücedir Erzurum, gelmeyeli görmeyeli halin nicedir Erzurum. 21 yıldır yol arkadaşım olan Erzurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi aşkla bağrına basan Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Bu duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Kimsenin bizi bölmesine ayırmasına izin vermeyeceğiz. Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki baronların uzantıları HDP'yi siliyor muyuz. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. Van'dan geliyorum muhteşem bir katılım vardı. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak, Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle yaşlısıyla, kadını erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek, milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye de değil, elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye, ayakkabıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlar, mağdurlar kazanacak. Soydaşlarım sevinecek" dedi.

KANDİL'DEKİ HAİNLERE DERS VERMEYE HAZIR MIYIZ?

"Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil'dekiler hain. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Önümüzdeki 9 günü en iyi şekilde değerlendirmeye var mıyız" diyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Allah bize dadaşların eksikliğini yaşatmasın. Erzurum hazır. Erzurum kimine ırak, kimine göre soğuk. Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hatırlanan ancak sandık ufukta görününce bulunan bir şehir. Bizim için candır, gönlümüzün tacıdır. Son olarak 22 Aralık'ta Erzurum'a geldik. Cumhurbaşkanlığımız döneminde 10 kez Erzurum'a geldik. Biz bu şehri ve insanlarını Allah için çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"IMF İLE İŞİMİZ KALMADI"

2013'te IMF'ye borcumuzu ödedik. O tarihten beri IMF ile işimiz kalmadı. Bunlar otellerin odalarında IMF ile görüştüler ve dediler ki: IMF'den borç alın. Biz o kapıları kapattık dedik. Biz bize yeteriz.

TERÖRLE MÜCADELEDE NET MESAJ

Terör örgütleri ile mücadelesinde başkalarına muhtaç bir ülke vardı buna da son verdik. Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA,SİHA, Akıncı, Atak, Fırtına ve Kızıelma ile nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANACAĞIZ"

Petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle saflığıyla en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içeride... Ne diyor Bay Bay Kemal onları da çıkaracağız diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor