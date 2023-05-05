Temmuzda yeni artışla çalışanlar rahatlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz mitinglerinin üçüncü durağı olan Giresun'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Dediler ki 'Biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz.' Gel, yapın, ne istiyorsanız sizlere bunu vereceğim dedim. 15 yıl oldu gelmediler. Bunlar vatansever değil, milliyetperver değil" dedi.

'HÜSRANA UĞRAYACAK'

Erdoğan, "14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak. Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum, sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. Giresun, dün yıldırımın fatihin, yavuzun emanetini yere düşürmemişti, inanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun dün manda ve himaye planlarını yırtıp çöpe atmıştı, inanıyorum ki Giresun bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacak" diye konuştu.

'AZALA AZALA DEVAM EDECEK'

Konuşmasında Temmuzdaki maaş zamları ile ilgili müjdesini de yineleyen Başkan Erdoğan, "Bütün bu sıkıntılar aşılacaktır ama bunu da biz aşarız. Çarşıda pazarda yaşanan bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye ardından geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi. Her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" dedi.

FATMA GÖKSU